الإمارات : رئيس الدولة يتبادل تهاني عيد الأضحى

(أنسامد) - يوليو 10 - روما - تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.



وأعرب رئيس الدولة وقادة الدول الشقيقة عن تمنياتهم للجميع بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات والدول الشقيقة وشعوبها الرخاء و الأمن والأمان وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالاستقرار والازدهار. (أنسامد).



