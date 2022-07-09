الإمارات تعزي اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى اليابان الصديقة حكومة وشعبا في وفاة شينزو آبي، رئيس الوزراء السابق، وتعازيه وتضامنه مع أسرة الراحل في مصابهم.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بيان له: تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الصديق شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني السابق إثر الاعتداء الغادر الذي استهدف حياته، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.



وأضاف : نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعب الياباني الصديق وعائلة الراحل الكريمة في مصابهم، ونعرب عن تضامننا معهم في هذه الظروف الصعبة. (أنسامد).



