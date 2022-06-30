خلود الزعابي أول حكمة إماراتية" نخبة"

(أنسامد) - يونيو 30 - روما - أعربت خلود الزعابي أول حكمة إماراتية تنضم إلى قائمة حكام النخبة لكرة القدم من قبل الاتحاد الآسيوي عن سعادتها بالوصول إلى هذه المكانة، مؤكدة أن اعتمادها ضمن هذه القائمة يضع على عاتقها مسؤوليات كبيرة للظهور بالصورة المشرفة للمرأة الإماراتية، ومواصلة السعي للتطور والتميز، حيث تستعد للمشاركة في دورة إعداد الحكام النخبة والمقرر عقدها في شهر نوفمبر المقبل.



وجاء انضمام الزعابي إلى حكام النخبة عقب اجتيازها الدورة التدريبية للحكام والحكام المساعدين النخبة خلال العام الجاري.



وعن طموحاتها خلال الفترة المقبلة، قالت الزعابي:" أطمح لإدارة مباريات في المونديال وفي دوري المحترفين الإماراتي، ولا أجد أي صعوبة في إدارة مباريات الرجال بكفاءة عالية، فالأهم بالنسبة لي هو الثقة بالنفس من أجل الظهور بالشكل المشرف بعد فترة كبيرة من التدريب والحصول على الخبرات الكافية".



وفيما يتعلق ببداية التحاقها بسلك التحكيم، أكدت الزعابي أن بداية علاقتها بالرياضة كان من خلال ممارستها لألعاب القوى ثم الكرة الطائرة، وذلك قبل 10 سنوات، إلى أن تمت الدعوة للمشاركة في دورة جديدة لحكام كرة القدم فتقدمت لها، وبدأت المسيرة مع اللعبة حتى وصلت إلى ما وصلت اليه حاليا، لافتة إلى أن عملها في مجال التدريس لم يمنعها من المواصلة في مجال التحكيم رغم ما يحتاجه الأخير من تدريبات ولياقة بدنية عالية للحفاظ على المستوى.



وعن رؤيتها لكرة القدم النسائية في الإمارات، نوهت أنها في تطور مستمر وأن هناك دعما كبيرا لها من قبل اتحاد الكرة لتحقيق نقلة نوعية تواكب التطلعات في المستقبل. (أنسامد).



