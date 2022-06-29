الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة التنسيقية لـمنتدى النقب

(أنسامد) - يونيو 29 - روما - شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لـ "منتدى النقب" الذي استضافته مملكة البحرين بمشاركة وفود من البحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.



ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع عبدالرحمن النيادي، مدير إدارة تخطيط السياسات بالإنابة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الذي أكد أهمية التواصل وبناء الجسور بما يحقق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة بما فيها الشعب الفلسطيني وأوضح أن لـ "منتدى النقب" أهمية في تعزيز قيم التسامح والتعايش.



يهدف الاجتماع إلى متابعة مخرجات (قمة النقب) التي عقدت في شهر مارس الماضي ويعتبر منتدى النقب خطوة هامة لتعزيز الحوار والتعاون والسلام في المنطقة. (أنسامد).



