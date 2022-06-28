"قمح الإمارات" مبادرة وطنية تنتج أكثر من 80 طنا

(أنسامد) - يونيو 28 - روما - تعد "قمح الإمارات" إحدى المبادرات الرائدة في مجال الزراعة التي انطلقت في عام 2017 وتضم 170 مزرعة لتمثل أبرز الجهود الوطنية في مجال تعزيز الأمن الغذائي حيث تنتج أكثر من 80 طنا من القمح على مستوى الدولة خلال موسم الحصاد.



وتشكل هذه المبادرة - التي تضم عددا من المواطنين ويقودها المزارع حميد عبيد الزعابي - بداية مسار وطني للتوسع في زراعة القمح في مختلف الأراضي الصالحة للزراعة في مناطق الدولة وخصوصا في المزارع غير المستغلة، حيث أثبتت هذه التجربة نجاحها في إمكانية زراعة هذه الغلة الاستراتيجية خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس من كل عام بحيث تتم عملية الري من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً مما يرشد استهلاك المياه.



الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قد استوردت بما قيمته 1.3 مليار درهم من حبوب القمح خلال العام الماضي وذلك وفقا لبيانات إحصائية لوزارة الاقتصاد. (أنسامد).



