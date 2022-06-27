معرض "جواهر الإمارات" بمنصة إكسبو الشارقة لدعم صناعة الذهب

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - يستضيف مركز إكسبو الشارقة الخميس المقبل فعاليات النسخة الثالثة من معرض "جواهر الإمارات"، الذي ينظمه المركز ويستمر حتى الثالث من يوليو المقبل بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ليشكل منصة رائدة لدعم صناعة المشغولات الذهبية محلياً، في ظل الحضور المتميز لأكثر من 20 مصمماً إماراتياً جنباً إلى جنب مع نحو 100 عارض من ممثلي أشهر العلامات التجارية في الذهب والمجوهرات.



ويقدم المعرض - الذي يقام على مساحة 8000 متر مربع - فرصة متميزة للمصممين الإماراتيين والمشاركين لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم وتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات وتطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية وتحقيق عوائد مجزية ورفع نسبة مبيعاتهم خاصة في ظل التوقعات بنجاح المعرض في استقطاب عدد كبير من الزوار من عشاق الذهب والمجوهرات الذين ينتظرون بشغف الحدث للاطلاع على ما يقدمه من عرض مبهر لأحدث التصاميم العصرية من الأطقم الذهبية والماسية وأرقى خطوط واتجاهات الذهب المستوحاة من التراث الإماراتي. (أنسامد).



