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الإمارات : نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الإيطالية
بمناسبة اليوم الوطني
    (أنسامد) - يونيو 26 - روما - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، حفل الاستقبال الذي أقامه مساء يوم الجمعة نيكولا لينير، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

    كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق كونارد أبراج الاتحاد أبوظبي - عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة ولفيف من أبناء الجالية الإيطالية المقيمة في الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

    وأشاد السفير الأيطالي في كلمة بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات والتي تشهد تطورا وتناميا مستمرا في المجالات كافة، مشيرا إلى أن الإمارات تعد أهم شريك تجاري لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط. (أنسامد).

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