الإمارات ترسل مساعدات غذائية عاجلة لمتضرري زلزال أفغانستان

(أنسامد) - يونيو 25 - روما - تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بتسيير جسر جوي لإغاثة متضرري الزلزال في أفغانستان، أرسلت دولة الامارات الجمعة طائرة تحمل 30 طناً من المواد الغذائية العاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان الذي وقع على بعد 44 كيلومترا جنوب شرقي مدينة خوست الأفغانية، وذلك من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر، وبالتنسيق اللوجستي مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تأتي هذه الإغاثة المشتركة بين المؤسسات الإنسانية الاماراتية استمراراً لنهج الخير الإماراتي، ومساعدة المتضررين والفقراء والمحتاجين في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، ترسيخاً لقيمة العطاء الذي لا حدود له، التي اتسمت بها الامارات طيلة الخمسين سنة الماضية.



وقد لقي 1500 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من ألفين آخرين كما تضررت مئات المنازل بسبب الزلزال الذي أدى إلى انزلاقات أرضية. (أنسامد).



