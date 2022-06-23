مشروع سفاري الشارقة يستقبل 35400 زائر منذ افتتاحه في فبراير

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - استقبل مشروع سفاري الشارقة 35400 زائر من عشاق السياحة البيئية والطبيعة وعالم الحيوان منذ افتتاحه من قِبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في فبراير 2022.



وشهد، سفاري الشارقة، الذي يُغلق أبوابه في أشهر الصيف على أن يستأنف استقبال زواره في شهر سبتمبر المقبل - تفاعلاً حيوياً لافتاً من قبل الرواد كونه مشروعاً سياحياً وعلمياً بحثياً لإكثار الحيوانات التي شارفت على الانقراض يضم 12 بيئة مختلفة، ليمتد على مساحة تبلغ 8 كيلو مترات مربع، ويقع ضمن محمية البردي في مدينة الذيد التي تبلغ مساحتها 16 كيلو متراً مربعاً.



ويضم المشروع أيضا مجموعة مميزة من الحيوانات القادمة من بيئات أفريقيا المختلفة، وبحيرة طبيعية كبيرة ومنطقة لتنزه الزوار، ومقاهٍ منتشرة حول أماكن العروض الحية للحيوانات إلى جانب كونه وجهة معرفية جديدة تضاف إلى رصيد الشارقة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.



ويحتوي مشروع سفاري الشارقة على مناطق عدة تحاكي المناطق الحقيقية في أفريقيا، وتأخذ المنطقة الأولى "إلى أفريقيا"، الزوار في تجربة مشي فريدة لاستكشاف الحياة البرية المستوطنة في الجزر والأرخبيلات المنتشرة على طول الساحل الشرقي لأفريقيا في المحيط الهندي أما المنطقة الثانية، "الساحل"، فتتمثل في الصحراء والمراعي والحياة البرية المتنوعة، وتمتد في أفريقيا من الساحل الأطلسي في موريتانيا في الغرب إلى إريتريا والبحر الأحمر في الشرق، وهي منطقة انتقالية غنية بالحياة البرية بين الصحراء الكبرى في الشمال والسافانا إلى الجنوب.



وتمتد المنطقة الثالثة، "السافانا"، في شرق وجنوب أفريقيا من الساحل في الشمال، وصولاً إلى كالهاري في الجنوب الغربي، وتغطي هذه الأراضي العشبية الإستوائية الأفريقية نصف مساحة القارة الأفريقية وهي موطن لأكبر تركز للتنوع الحيوي على الأرض فيما تحتفي المنطقة الرابعة، "سيرينقيتي"، بأكبر هجرة للحيوانات في العالم كل عام، حيث تهاجر مجموعات كبيرة من الحيوانات العاشبة عبر سهول سيرينقيتي، وتعمل على جذب الحيوانات المفترسة والحيوانات التي تتغذى على الجيف، عبوراً بنهر مارا، حيث تكمن تماسيح النيل في المياه العكرة والتي تشكل خطورة على الحيوانات العاشبة المهاجرة.



وتحمل المنطقة الخامسة، اسم "نقورونقورو" وتشكلت من فوهة بركانية منقرضة، وهي نظام بيئي فريد وموطن لبعض الأنواع الأكثر شهرة في أفريقيا في حين استوحيت المنطقة السادسة، "موريمي"، من الأخاديد والوديان في جنوب غرب أفريقيا والتي تشكلت على مدى قرون بفعل الأمطار الموسمية الغزيرة وتحوي مجاري الأنهار الجافة والرملية هذه على طبقات المياه الجوفية التي تدعم الحياة طوال موسم الجفاف.



ويضم مشروع سفاري الشارقة أكثر من 50 ألف حيوان لأكثر من 120 نوعاً من الحيوانات التي تعيش في أفريقيا، ويعتبر وحيد القرن الأسود من أهم وأندر الحيوانات في السفاري، كما تمت زراعة أكثر من 100 ألف شجرة سمر أفريقي في سفاري الشارقة، وتتنوع النباتات ما بين الأنواع المحلية والأفريقية. (أنسامد).



