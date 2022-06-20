الرقابة النووية:نشرف على تحميل الوقود لمحطة براكة الإماراتية

(أنسامد) - يونيو 20 - روما - أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن رخصة التشغيل الصادرة عن عنها في 17 يونيو الجاري تفوض شركة نواة للطاقة بتشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية لمدة 60 عاماً.



و قالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم - بمناسبة بدء تحميل الوقود النووي في الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية - إن فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري تشمل قيام شركة نواة للطاقة بتحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الثالثة حيث يقوم مفتشو الهيئة المتواجدون في محطة براكة للطاقة النووية بالإشراف على العملية لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية.



واكدت الهيئة أنها تعتزم القيام بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشيها المقيمين في محطة براكة فضلاً عن إرسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات. وبعد استكمال مرحلة الاستعدادات للتشغيل، ستتولى الهيئة الدور الرقابي خلال فترة التشغيل التجاري للوحدة الثالثة لضمان سلامة تشغيل المفاعل. (أنسامد).



