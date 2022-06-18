الدفاع الإماراتية تعلن انطلاق تمرين المدافع الحديدي

(أنسامد) - يونيو 18 - روما - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الجمعة، انطلاق تمرين " المدافع الحديدي 22 " بين القوات البحرية الإماراتية والقوات الأمريكية، والذي سيستمر حتى 23 يونيو الجاري.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، يهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات الدفاعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية.



ويأتي تمرين "المدافع الحديدي 22" ضمن خطط وبرامج القوات البحرية التدريبية المشتركة مع القوات الأمريكية لتبادل الخبرات و تعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة بما يسهم في رفع مستوى كفاءة القوات المسلحة في البلدين. (أنسامد).



