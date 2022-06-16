أبوظبي الدولية للكريكيت "تي 10" تنطلق نوفمبر المقبل

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - أعلن نادي أبوظبي للكريكيت عن موعد انطلاق النسخة الجديدة لعام 2022 من بطولة " أبوظبي تي 10"، حيث تُقام في الفترة من 23 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2022، في استاد زايد للكريكيت.



وتستضيف أبوظبي البطولة للمرة الرابعة بموجب شراكة حكومية استراتيجية لمدة 5 أعوام بين دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي وشركة "سبورتس مانجمنت" و أبوظبي للكريكيت.



وحظيت النسخة الماضية من بطولة أبوظبي للكريكيت بارتفاع قيمتها الاقتصادية حيث بلغت 621.2 مليون دولار، كما نجحت في استقطاب 342 مليون مشاهد للبث المباشر التلفزيوني والرقمي، مما أدى إلى زيادة قيمتها التسويقية إلى 279.3 مليون دولار بنسبة 81% بحسب يوجوف سبورت.



كما حققت البطولة 1.4 مليار مشاهدة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وأكثر من 115 مليون مشاهدة فيديو للمحتوى الرقمي، مما أدى إلى فوز النسخة الماضية للبطولة بجائزة "أفضل استخدام للوسائل التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي في المجال الرياضي" وذلك خلال حفل توزيع جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط /SPIAs/.



ومن المقرر أن يتم اختيار كوكبة من نجوم الكريكيت في العالم للتواجد في أبوظبي خلال فترة البطولة لعام 2022، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبي منتخب الإمارات من اجل اختبار مهاراتهم ضد أفضل لاعبي العالم.



كما سيظل نظام بطولة "أبوظبي تي 10" للكريكت كما هو، حيث يلعب كل فريق 10 مباريات في الدوري قبل أن تتأهل الفرق الأربع الأولى إلى الأدوار النهائية. (أنسامد).



