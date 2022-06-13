الإمارات : اتفاقية السلام الإبراهيمي تحمل السلام للمنطقة

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية والداخلية في المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات أن اتفاقية السلام الإبراهيمي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني.



وقال النعيمي- خلال مشاركته في أعمال الجلسة الخامسة لملتقى حوار طنجة حول الأديان، تحت عنوان "ما هي الآفاق على المدى القريب والمتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، في المملكة المغربية - إن الاتفاقية يجب فهمها بشكلها الشمولي، وتمثل أداة تغيير للمنطقة، وتحمل رؤية استراتيجية لتنعم المنطقة بالسلام، معربا عن تمنياته للشركاء الدوليين أن يدركوا بأن المنطقة تغيرت، وأن جميع شعوبها تتطلع إلى السلام كحاضنة لكل المشاريع والمبادرات.



وأشار إلى ضرورة تغيير وجهة النظر الغربية تجاه دول المنطقة وطبيعة العلاقات بينهم، موضحا أن الوضع السياسي والتاريخي قد تغيرعلى مدى السنوات الماضية، ويجب النظر للعلاقة بين الدول بأنها شراكة حقيقية تؤسس بين طرفين، مؤكدا أن أمن المنطقة يؤثر بشكل مباشر على أمن أوروبا والعكس كذلك.



وشدد على أهمية تطور وتغيرالنهج الأوروبي في التعاطي مع قضايا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية خاصة القضية الفلسطينية، حيث لازالت الدول الأوروبية تتعامل مع القضية الفلسطينية بذات النهج وبصورتها القديمة على الرغم من التغيرات والتحولات في المنطقة، منوها "هناك فرصة لأوروبا للقيام بدور أكبر وأكثر حيوية والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز فرص النماء لشعوب المنطقة ككل".



(أنسامد).



