رابيد أول شركة إسرائيلية تبدأ أعمالها بمركز دبي العالمي

(أنسامد) - يونيو 9 - روما - أعلنت "رابيد" Rapyd، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم التكنولوجيا المالية كخدمة اليوم افتتاح مقرها الجديد بإمارة دبي في خطوة تجعلها أول شركة إسرائيلية تبدأ بمزاولة أعمالها وفقا للوائح والقوانين السارية في دولة الإمارات .



فقد منح مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تصريح بدء الأعمال لشركة "رابيد".. فيما منحت سلطة دبـي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، الموافقة المبدئية لشركة "رابيد" بموجب نظام الخدمات المالية.. وتوقعت الشركة تلقي التفويض الكامل لتقديم الخدمات المالية عند تلبيتها لجميع متطلبات الموافقة المبدئية.



يمثل افتتاح مكتب دبي أحد نشاطات شركة "رابيد" عقب استكمالها سلسلة من عمليات الاستحواذ العالمية وتنظيم جولة تمويل قادت إلى جمع 300 مليون دولار، الأمر الذي سيعزز مكانتها ليس فقط في قطاع التكنولوجيا المالية، وإنما ضمن المشهد التقني عموما.



تهدف "رابيد" إلى دعم مساعي دبي لتكون مركزا تنمويا حيويا يدعم تطلعات مختلف الشركات لتحقيق التوسع والنمو.. وتضع نصب أعينها خططا طموحة لتعيين 120 موظفا في دبي ضمن أقسام البحث والتطوير، والمنتج، والعمليات، والموارد البشرية خلال الشهور الثمانية عشرة المقبلة.



تستهدف دولة الإمارات احتضان 20 شركة مليارية /برأس مال مليار دولار وأكثر/ بحلول عام 2031، وفقا لمبادرة مبادرة "موطن ريادة الأعمال".



وبما يدعم المرحلة المقبلة من توسع شركة "رابيد" باعتبارها شركة يتخطى رأس مالها عشرة مليارات دولار، تؤكد هذه الخطوة التزام الشركة نحو المنطقة عبر فتح مركز التطوير الجديد الخاص بها في دبي.



كانت الشركة قد افتتحت مكتبها الجديد في 11 مايو الماضي بحضور شخصيات مرموقة من صناع القرار ومسؤولين حكوميين في دبي. (أنسامد).



