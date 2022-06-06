قطر تستدعي سفير الهند احتجاجا على تصريحات مسيئة للرسول

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - استدعت وزارة الخارجية القطرية السفير الهندي لدى الدوحة، وسملته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت خلالها عن رفضها تصريحات مسؤول في الحزب الحاكم بالهند ضد النبي محمد (ص).



وأوضحت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أنها استدعت السفير ديباك ميتال، السفير الهندي لدى الدوحة، وسلمته مذكرة رسمية أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند ضد رسول الله (ص).



وفي حين رحبت قطر ببيان الحزب الحاكم في الهند بشأن وقف المسؤول عن مزاولة نشاطه بالحزب بسبب تصريحاته التي أثارت غضب المسلمين حول العالم، فقد أكدت في مذكرة الاحتجاج عن توقعها لاعتذار علني وإدانة فورية لهذه التصريحات من قبل حكومة الهند.



ولفتت إلى أن السماح لمثل هذه التصريحات المعادية للإسلام بالاستمرار دون عقاب يشكل خطرًا جسيمًا على حماية حقوق الإنسان وقد تؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش والذي سيؤدي إلى حلقة من العنف والكراهية. (أنسامد).



