الإمارات وقيرغيزستان تعززان التعاون في مجالات الزراعة

(أنسامد) - يونيو 5 - روما - التقى عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع صادر جباورف رئيس جمهورية قرغيزستان في مدينة شولبون آتا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الدولة الاقتصادي والتجاري برئاسة المري إلى جمهورية قيرغيزستان.



في بداية اللقاء- نقل عبد الله بن طوق المري تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى رئيس قرغيزستان وتمنياتهما للشعب القيرغيزي مزيدا من التقدم والازدهار.



ورحب رئيس قرغيزستان بزيارة وفد الإمارات إلى بلاده، مقدما العزاء لقيادة وشعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما أعرب عن تمنياته لدولة الإمارات بمزيد من التطور والرخاء والازدهار تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والتعاون المشترك في مختلف المجالات الاستراتيجية التي تحقق المصالح والفوائد المشتركة للجانبين.



وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتعاون الاقتصادي المتبادل، وأعربا عن تطلعهما لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في دورتها الثانية خلال العام الجاري في إطار العمل المشترك المثمر بين الدولتين الصديقتين بما ينعكس على زيادة الاستثمارات ونمو حجم التبادل التجاري إلى مستويات أعلى تتماشى مع تطلعات وطموحات قيادتي البلدين الصديقين وبما يدفع مسيرة التنمية المستدامة إلى المزيد من الازدهار والنماء والتطور. ويسهم في تطوير العلاقات الاستراتيجية إلى آفاق أرحب. (أنسامد).



