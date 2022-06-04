أدنوك تنجز أكبر اكتتاب عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس"، الجمعة عن إدراج أسهم شركة "بروج"، مشروعهما المشترك للبتروكيماويات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك عقب استكمال عملية الاكتتاب في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، استقطب الاكتتاب العام الأولي الذي حقق عائدات إجمالية تجاوزت 2 مليار دولار أمريكي من طرح أسهم تمثل 10% من رأس مال الشركة المصدر، طلباً إجمالياً بلغ أكثر من 83.4 مليار دولار، مما يعني أن مستوى الاكتتاب تجاوز في المجمل حوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.



وتجاوزت تغطية شريحة المستثمرين الأفراد القيمة المستهدفة 74 مرة، في أكبر نسبة طلب في الإمارات على مدى العشرين عاماً الماضية من هذه الشريحة.



وسيبدأ تداول أسهم "بروج" بسعر 2.45 درهم للسهم ما يعني أن القيمة السوقية للشركة بلغت 20.05 مليار دولار عند الإدراج.



وتعد "بروج" الشركة الرابعة التي تطرح "أدنوك" جزءا من أسهمها للتداول في السوق منذ عام 2017 عقب الاكتتابات الأولية الناجحة لكل من "أدنوك للتوزيع" و"أدنوك للحفر" و"فرتيجلوب".



و قال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " : تماشياً مع رؤية القيادة بمضاعفة العمل لتحقيق قيمة إضافية من جميع أعمال "أدنوك"، استكملنا اليوم الاكتتاب العام الأولي على حصة أقلية من أسهم شركة بروج للبتروكيماويات والذي شكل أكبر عملية طرح أولي على الإطلاق في أبوظبي. (أنسامد).



