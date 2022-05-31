أدنوك للحفر توقع اتفاقية للاستحواذ على حفارتين بحريتين

(أنسامد) - مايو 31 - روما - أعلنت شركة أدنوك للحفر اليوم عن توقيع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على حفارتين بحريتين إضافيتين متطورتين.



ويعتبر هذا الاستثمار خطوةً أساسيةً ضمن استراتيجية الشركة للتوسع، وهي جزء من خططها للاستثمارات الرأسمالية للسنوات الثلاث المقبلة.



ويعزز برنامج أدنوك للحفر للتوسع السريع استمرار الشركة في مسار تطورها ونموها، ويدعم خطط "أدنوك" الطموحة لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الامارات ‏ ، مع زيادة فرص تحقيق عوائد أكبر للمساهمين.



ومنذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر أكتوبر2021، قامت أدنوك للحفر بتوسيع أسطولها من الحفارات ليرتفع من 96 إلى 104 حفارات تملكها الشركة مع نهاية الربع الأول من العام 2022. ويعزز هذا الاستحواذ قوة الشركة ومكانتها كأكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث حجم الأسطول، كما اعتمدت الشركة خططاً أخرى للتوسع مدعومةً ببرنامج إنفاق رأسمالي كبير.



تم تصميم الحفارتين الجديدتين المتطورتين اللتين تم الاستحواذ عليهما من شركتي "ويل تارغت فايف ليميتد" و "ويل تارغت سيكس ليميتد" ، من قبل شركة غوستو إم إس سي، وتم تجهيزهما بقوائم وبرج حفر منفصلين مما يعزز كفاءة عملهما.



يشار إلى أنه أُعلن في مارس 2022 عن انضمام شركة أدنوك للحفر إلى الأعضاء المؤسسين لمؤشر "فوتسي راسل سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 " /فاداكس 15/، وهو مؤشر جديد تم تطويره بموجب شراكة استراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع فوتسي راسل، مما يمثل إنجازاً بارزاً آخراً في تاريخ الشركة. وقد صُمم هذا المؤشر بشكل فريد لتتبع أداء أكبر وأقوى الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. (أنسامد).



