Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - من شركاء أنسامد
الإمارات تدين بشدة حادث إطلاق نار داخل مدرسة في تكساس
    (أنسامد) - مايو 29 - روما - أدانت دولة الإمارات بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة بولاية تكساس الأمريكية وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء من الطلاب والمدرسين.

    وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب.

    وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للحكومة الأمريكية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا-صيف مبكر ..هانيبال يرفع الحرارة إلى 34 درجة

    ألبوم الصور