رئيس بولندا يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في وارسو

(أنسامد) - مايو 28 - روما - استقبل رئيس جمهورية بولندا إندجي دودا، في وارسو، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وبولندا وفرص تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء تناول علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وبولندا وفرص تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.



كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الدولية المبذولة لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا.



وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع بولندا في مختلف المجالات في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين. (أنسامد).



