انطلاق القمة العالمية الـ 6 لصناعة الطيران في أبوظبي

(أنسامد) - مايو 24 - روما - تنطلق اليوم فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار في قصر الإمارات بأبوظبي و تستمر حتى 26 مايو الجاري بمشاركة عدد من قادة قطاعات الطيران والفضاء والدفاع العالميين.



تقام القمة في دورتها السادسة تحت شعار "الازدهار المدعم بالتقنيات الرقمية" وتستعرض التحول السريع الذي شهدته قطاعات الطيران والفضاء والدفاع خلال السنوات الأخيرة ودور الابتكار والتكنولوجيا في تطوّر أعمال تلك القطاعات خلال الفترة المقبلة.



و تسلط القمة الضوء على تأثير الرقمنة و التقنيات المتقدمة في تعزيز مستويات الكفاءة و الاستدامة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.



و تنظم القمة جلسات حوارية لمناقشة أبرز التحديات والموضوعات المؤثرة في قطاع الطيران التجاري والفضاء وعمليات الصيانة والتصليح والتشغيل والمجالات ذات الصلة بالدفاع والفضاء.



و تشمل دورة القمة فعاليات جديدة أبرزها برنامج "فريق المهام" الذي يتطرّق إلى التحديات الرئيسة التي صنّفها المجلس الاستشاري للقمة كأكثر القضايا إلحاحاً في القطاع إضافة إلى برنامج مخصص للشركات الناشئة يركز على تعزيز الاستثمار في الشركات والتكنولوجيا الجديدة.



وتتضمّن قائمة الفعاليات الجديدة للقمة مجموعة عمل "أنظمة الدفع المستقبلية" والمعنية بتقديم حلولٍ تُعزز اعتماد القطاع على التقنيات الجديدة مع التركيز بشكل خاص على أنشطة الاستثمار ومتطلبات البنية التحتية.



و يناقش المشاركون من جانبهم في القمة خطط برنامج قادة الجيل المقبل، والموجّه لبناء القدرات وتنمية مهارات الطلاب والخريجين والمهنيين الشباب في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء.



تمتد القمة على مدار ثلاثة أيام ضمن جدول أعمال حافل بالمناقشات والمحاضرات حول قطاعات الدفاع والطيران والفضاء إضافة إلى أنشطة جديدة خاصة بالبعام 2022 مثل ورش عمل للشركات الناشئة تنظمها شركة "Aerospace Xelerated "، وجلسات حول الدور الرائد الذي تساهم من خلاله التكنولوجيا في تطوير قطاع الطيران. (أنسامد).



