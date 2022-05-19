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دبي:دعوة المطارات للاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة
    (أنسامد) - مايو 19 - روما - دعا العارضون والخبراء المشاركون في أعمال الدورة الحادية والعشرين لمعرض المطارات في دبي المطارات للاستثمار بشكل أكبر في التكنولوجيا المبتكرة.

    وقال العارضون والخبراء إن تجربة المسافرين أمر بالغ الأهمية حيث تحتاج المطارات إلى الاستثمار وتسريع الاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة مع التركيز في الوقت ذاته على الرحلات السلسة بالإضافة إلى الاستدامة.

    ويركز المعرض الذي تنظمه شركة آر إكس غلوبال "ريد اكسبيشنز" والذي يعتبر أضخم منصة أعمال بينية لصناعة المطارات في العالم بشدة على الاستدامة لمساعدة صناعة الطيران في تحقيق صناعة مطارات أكثر استدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية عاماً بعد عام. (أنسامد).

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