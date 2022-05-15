كبار المسؤولين الأوروبيين يشيدون بخصال الشيخ خليفة بن زايد

(أنسامد) - مايو 15 - روما - أكد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله حققت النمو والنهضة الشاملة والسلم والاستقرار في المنطقة.



وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل " تلقينا بحزن نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. يكرم الاتحاد الأوروبي إرثه وقيادته التي أصبحت الإمارات بموجبها رائدة التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي. تعازينا لقيادة وحكومة وشعب الإمارات".



من جانبه، قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل " نشعر بالحزن على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. لقد لعب دورا أساسيا في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم. أفكارنا مع شعب الإمارات".



وقال ديفيد ماكاليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي " أقدم التعازي لشعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. فبفضله تحولت الإمارات إلى قوة إقليمية واتخذت القرارات الشجاعة".



وقالت وزارة الخارجية البلجيكية " ببالغ الحزن علمنا بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. خالص التعازي لأسرته ولشعب الإمارات".



(أنسامد).



