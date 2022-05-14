الإمارات تتعهد بمبلغ 60 مليون دولار لدعم جهود مواجهة كورونا

(أنسامد) - مايو 14 - روما - تعهدت دولة الإمارات بتقديم مبلغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود العالمية المبذولة للقضاء على جائحة فيروس كوفيد-19، والاستعداد للأوبئة الصحية المستقبلية، بما في ذلك متحورات الفيروس، حيث يتضمن تعهد دولة الإمارات دعم مالي بقيمة 10 ملايين دولار من أجل سرعة الوصول إلى أجهزة فحص فيروس " كوفيد-19"، ومساعدات عينية بقيمة 50 مليون دولار لتوفير المستلزمات الطبية المتخصصة لمكافحة الجائحة.



وذكرت وكالة أنباء الأمارات أن ذلك جاء خلال مشاركة وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الامارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي في القمة العالمية الثانية حول كوفيد-19، والتي نظمتها حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبليز وألمانيا وإندونيسيا والسنغال.



وأكدت على التزام دولة الإمارات الدائم وعملها المستمر جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي نحو التصدي لأي تهديدات مستقبلية من الأوبئة والأمراض، والتي يمكن أن تهدد البشرية وتمثل خطراً على النظام الصحي العالمي، مثلما حدث في جائحة كوفيد-19، انطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية العمل المشترك وتكامل الجهود المبذولة على مستوى الأنظمة الصحية الوطنية والدولية لدعم القدرات العالمية نحو الصمود المستقبلي أمام أي تهديدات وبائية.



وأشارت إلى تجربة الإمارات التي بدأت ليس بالتخطيط والفحص المبكر فحسب، بل شملت الاستعداد للرعاية الصحية والتقنيات المتقدمة والتواصل الفعال وبرامج الفحص الجماعي التي تعد جميعها ضرورية لتجنب والتقليل من أثر الوباء.



وأضافت أن الإمارات شاركت نتائجها وأبحاثها الجينية حول تطورات متحور فيروس كوفيد-19 مع المجتمع الدولي، والتي من شأنها محاصرة انتشار هذا الفيروس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي شددت على أهمية مواصلة تنسيق الجهود من أجل تعزيز قيم التضامن الإنساني والتكاتف مع كل من يحتاج إلى الدعم.



وقالت : قامت دولة الإمارات بتسخير كافة إمكانيتها اللوجستية في تزويد 136 دولة حول العالم بالموارد الطبية اللازمة لمواجهة الجائحة بما في ذلك إرسال المعدات الطبية، مع تقديم الدعم الكامل في إنشاء مستشفيات ميدانية مجهزة تجهيزًا كاملا في 9 دول، بالإضافة إلى دعم مبادرة "كوفاكس" بتبرع عيني قدره 50 مليون دولار أمريكي لدعم توفير اللقاحات للدول النامية بطريقة فعالة وسهلة الوصول إليها. (أنسامد).



