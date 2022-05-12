معرض المطارات بدبي يكرس الزخم المستقبلي لنمو صناعة الطيران

(أنسامد) - مايو 12 - روما - تنطلق الدورة السنوية الحادية والعشرين لمعرض المطارات - أكبر حدث من نوعه في العالم.ز خلال الفترة من 17 وحتى 19 مايو الحالي بمركز دبي التجاري العالمي.



وتترافق أعمال هذه الدورة مع تنظيم منتدى قادة المطارات العالمية ومؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط ومنتدى مراقبة الحركة الجوية إضافة إلى الجمعية العامة لمنظمة نساء في الطيران فرع الشرق الأوسط.



وكان مجلس المطارات العالمي توقع تعافي حركة المسافرين العالمية بحلول نهاية العام 2023 وعودتها إلى المستويات التي كانت عليها في العام 2019 وبدأت المطارات بالفعل رحلتها للتعامل مع الاندفاع المستقبلي على صعيد الحركة سيما في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط التي من المتوقع لقيمة سوق الطيران فيها أن تصل إلى عتبة 23.07 مليار دولار أمريكي في العام 2026.



وسيوفر معرض الأعمال والتشبيك الذي يمتد لثلاثة أيام والذي يتم تنظيمه تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رؤى ثاقبة حول صناعة الطيران علاوة على بحث الطرق الكفيلة بالتغلب على التحديات واستغلال الفرص الجديدة لجهة النمو.



وكانت شركة "ريد اكزبيشنز - الشرق الأوسط" الجهة المنظمة للحدث صممت معرض المطارات ليكون بمثابة منصة توفر فرصاً لأصحاب المصلحة للتعاون وتوقيع الصفقات وتعزيز الأعمال وعرض أحدث التكنولوجيات والخدمات وتحسين خدمات ومرافق المطارات لمواكبة النمو المتوقع حيث من المنتظر لأعمال هذه الدورة أن تشهد عرضاً مذهلاً للمنتجات والخدمات من أكثر من 150 عارضا من أكثر من 20 دولة بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 4,500 من المهنيين المتخصصين في صناعة الطيران.



وستمثل "ساحة المطار الإلكترونية" التي يتم تنظيمها بالشراكة مع دناتا - وكالة دبي الوطنية للسفر الجوي- ميزة جديدة في معرض المطارات لهذا العام حيث ستشكل منطقة مخصصة توفر للزوار الفرصة لمشاهدة عرض حي لمعدات المناولة الأرضية ومعدات الدعم الأرضي الإلكترونية والهجينة.



وتستمد دورة هذا العام دعمها من مؤسسة مطارات دبي وشرطة دبي وهيئة دبي للطيران المدني ودناتا التي تمثل جزءا من مجموعة طيران الإمارات ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية والشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية وهي المزود الوحيد من القطاع الخاص لخدمات الملاحة الجوية في دولة الإمارات.



ويتضمن معرض المطارات الدورة التاسعة لمنتدى قادة المطارات العالمية التي ستشهد تقديم ما يزيد عن 40 شخصية من صفوة قادة الطيران والمطارات في العالم مجموعة رائعة من المواضيع التي تتناول الابتكار والتطوير في المطارات وإدارة الحركة الجوية واستدامة المطارات وأمنها. (أنسامد).



