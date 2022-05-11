نحو671 مليون درهم صافي أرباح أدنوك للتوزيع في 2022

(أنسامد) - مايو 11 - روما - ارتفعت أرباح شركة أدنوك للتوزيع قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتبلغ 881 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الربح للفترة نفسها بنسبة 6.3% على أساس سنوي ليبلغ 671 مليون درهم، وحافظت على توليد تدفقات نقدية قوية حيث بلغ التدفق النقدي الحر 1.9 مليار درهم بحسب النتائج المالية الصادرة اليوم عن الشركة .



وشهدت الشركة انتعاشاً في إجمالي كميات الوقود المباعة مقارنة بالربع الأول من العام السابق، بزيادة بنسبة 11% على أساس سنوي.



كما سجلت كميات وقود الشركات نمواً قوياً بنسبة 19% على أساس سنوي، مدفوعة جزئياً بتوقيع اتفاقيات مبيعات جديدة تم إبرامها في الربع الأخير من عام 2021.



كما ارتفع إجمالي أرباح أعمال التجزئة غير المتعلّقة بالوقود بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، مع زيادة بنسبة 20% في عدد معاملات غير الوقود في جميع أنحاء الدولة.



وخلال الربع الأول من عام 2022، عززت أدنوك للتوزيع حضورها بتوسيع شبكة محطاتها محلياً ودولياً، حيث وصل إجمالي عدد محطاتها إلى أكثر من 500 محطة خدمة في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.



وافتتحت الشركة 15 محطة خدمة جديدة في السعودية ليصل بذلك إجمالي محطاتها إلى 55 محطة خدمة وبالإضافة إلى ذلك، افتتحت الشركة ثلاث محطات خدمة جديدة في دولة الإمارات ، ليصل بذلك عدد محطاتها داخل الدولة إلى 464 محطة خدمة. وتلتزم أدنوك للتوزيع بخططها الرامية إلى افتتاح 20 - 30 محطة جديدة في دولة الإمارات بنهاية عام 2022.



وحافظت زيوت تشحيم أدنوك "فويجر" خلال الربع الأول من العام على زخم توسعها دولياً حيث أصبحت تصدر إلى 20 دولة. كما وسعت أدنوك للتوزيع منتجاتها بإطلاق مجموعة زيوت أدنوك "فويجر" الخضراء، لتقدم لعملائها بذلك زيوت تشحيم نباتية بنسبة 100% لمحركات البنزين والديزل. (أنسامد).



