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ليبيا :حرس السواحل يتمكن من انقاذ 83 مهاجرا غير شرعيا
    (أنسامد) - مايو 10 - روما - أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية عن انقاذ، 83، مهاجرا غير شرعيا من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب شمال منطقة المطرد.

    وأوضح مكتب الاعلام برئاسة أركان القوات البحرية بأن حرس السواحل وأمن الموانئ قام بتحريك إحدى الزوارق التابعة له إلى عين المكان فور تلقيه نداء استغاثه وتجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

    وأكد المكتب الإعلامي بأنه تم إنزال المهاجرين بعد إتمام عملية الإنقاذ في نقطة مصفاة الزاوية، حيت تم تسليمهم إلى الجهات المختصة في الزاوية.

    وأشار إلى أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين. (أنسامد).

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