الإمارات : إطلاق برنامج لنمو الأعمال عبر الإنترنت

(أنسامد) - مايو 9 - روما - أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية برنامج "Skill up Embark" بالشراكة مع شركة "جوجل" العالمية تحت مظلة مبادرة "موطن ريادة الأعمال"، الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، عبر إقامة سلسلة من الشراكات تعد الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني والمؤسسات والشركات العالمية المرموقة المعنية بريادة الأعمال.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الدكتور حسن الصايغ، مدير إدارة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، قوله إن دولة الإمارات تنظر إلى قطاع ريادة الأعمال باعتباره أحد الرهانات الحقيقية التي تعول عليها في بناء اقتصاد وطني مبتكر ومستدام قائم على التنافسية والتنوع، ويتوافق مع مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، ويعزز من مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أفضل الاقتصادات على مستوى العالم.



وأضاف أن البرنامج يأتي استكمالاً لجهود الدولة ووزارة الاقتصاد الرامية إلى تعظيم دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.



وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلال الشراكة مع "جوجل" تطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة، وتوفير فرص التعلم والتطور لرواد الأعمال من خلال اطلاعهم على أحدث الأدوات التقنية التي ستدعم نمو وانتشار أعمالهم عبر الإنترنت، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال المبتكرة التي ترتكز على الحلول التكنولوجية الحديثة.



ويقدم برنامج Skill Up Embark تدريباً مجانياً مكثفاً لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدعم من "جوجل" بهدف تأهيلهم لاكتساب معرفة أعمق بأدوات التسويق الرقمي عبر منصات جوجل، فيسبوك وإنستجرام، إضافة إلى كيفية إنشاء استراتيجية تسويق رقمي، والتوجيه الشخصي على أداء الأعمال، بما يعزز من نمو أنشطتهم التجارية عبر الإنترنت ويضمن وصول منتجاتهم إلى أكبر عدد من المستهلكين في أسواق متنوعة بمختلف دول العالم، ويحقق المزيد من الازدهار لأعمالهم.



ويأتي البرنامج ضمن مبادرة "موطن ريادة الأعمال"، التي أطلقتها الوزارة في نوفمبر 2021 وتشمل ثلاث منصات أساسية هي "أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال، وبرنامج أسِّس في الإمارات، ومنصة دعم الشركات السريعة النمو". (أنسامد).



