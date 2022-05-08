فريق جامعة الإمارات يفوز بمسابقة الروبوتات الصناعية

(أنسامد) - مايو 8 - روما - فاز فريق من طلبة كلية الهندسة بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالنسخة الرابعة لمسابقة الروبوتات الصناعية السنوية التي تنظمها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.



يذكر أن المسابقة هي تحد بين طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة لتصميم وبناء روبوتات صناعية لاستخدامها في مصاهر الألمنيوم التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.



وعمل الفريق على تطوير روبوت قادر على تنظيف أحواض التهوية من الطمي والطين في موقع الطويلة التابع للشركة، حيث تقوم هذه الأحواض بتهوية مياه البحر المستخدمة قبل إعادتها مرة أخرى إلى البحر، مما يزيد من نسبة الأكسجين بها من أجل حماية البيئة البحرية.



وأعرب الدكتور سالم شامس محمد الزحمي، مساعد العميد لشؤون الطلبة في كلية الهندسة عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدا أن "إثراء ثقافة الابتكار وتعزيز دور الجامعة في المشاركة المجتمعية عن طريق تطوير الشراكات المحلية لدعم نقل المعرفة والمهارات لخدمة المجتمع من الأهداف الاستراتيجية التي تبنتها جامعة الامارات العربية المتحدة، ومن هذا المنطلق فقد حرصت كلية الهندسة على دعم الفريق بكافة الإمكانيات التقنية والتسهيلات الإدارية والتي انعكست إيجابا على معنويات وإنجازات الفريق".



من جهته، قال الدكتور وليد أحمد المشرف على الفريق " يعتبر تحدي هذه السنة من أصعب التحديات الصناعية التي طرحتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والتي تحتاج لحلول ثورية مبتكرة، حيث تم تصميم وتنفيذ نموذج أولي للروبوت وتم اختباره بنجاح وسيتم العمل على تطويره بالتعاون مع فريق تطوير التكنولوجيا في الشركة للاستخدام على المدى الطويل في عملياتها، مشيرا إلى أن الفريق تميز من خلال طرحه حلول ابتكارية وعملية مستدامة تخدم حل المشاكل الصناعية والتي تطرح لأول مرة ولاقت إشادة واسعة من قبل مسؤولي وإدارة الشركة.



وتهدف هذه المسابقة التي تنظمها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تمكين الشباب من تطبيق تعلمهم الأكاديمي في العالم الحقيقي، وتطوير مهارات الثورة الصناعية الرابعة المطلوبة لمستقبل الإمارات الصناعي وتحقيق أهداف "مشروع 300 مليار". (أنسامد).



