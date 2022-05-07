محمد بن زايد يهنئ الرئيس الفرنسي بفوزه بولاية رئاسية ثانية

(أنسامد) - مايو 7 - روما - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا وسبل دعمها والارتقاء بها في مختلف المجالات.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الرئيس الفرنسي بفوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، متمنياً له النجاح والتوفيق في قيادة فرنسا الصديقة نحو مزيدٍ من التقدم والرخاء.



وعبر عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الرئيس الفرنسي خلال الفترة المقبلة لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام لمصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين ومواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.



من جانبه شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته بفوزه في الانتخابات، وتمنى لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة. (أنسامد).



