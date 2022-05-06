موانئ أبوظبي توقع اتفاقيتين بشأن مشاريع بقطاع الموانىء بمصر

(أنسامد) - مايو 6 - روما - وقعت مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اتفاقية شروط وأحكام واتفاقية مبدئية بخصوص مشاريع موانئ رئيسية سيتم تنفيذها على الشريط الساحلي المصري، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري.



وقع اتفاقية الشروط والأحكام اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر واللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وسيف المزروعي، الرئيس التنفيذي - قطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تنص الاتفاقيتان على قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجارية لوزارة النقل المصرية.



يعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا أحد المشاريع القومية الهامة نظرا للموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر، والتي ستوفر لدى إتمامها في عام 2024 أرصفة بطول 1,000 متر قادرة على مناولة جميع أنواع البضائع العامة والسائبة الجافة والسائلة.



وسيقدم المشروع المشترك لمستخدمي الميناء مجموعة واسعة من الخدمات البحرية تشمل إدارة حركة السفن، وإدارة البضائع الخطرة، وتوفير المساعدات الملاحية، وتوفير معدات إطفاء الحرائق والوقاية منها، وأماكن مخصصة لرسو السفن، وخدمات صيانة المراسي، وإرشاد السفن، وسحب السفن، وحلول الإرساء بالربط والإبحار.



وقال المهندس كامل الوزير- وزير النقل المصري: تأتي هذه الاتفاقيات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية، وفي إطار خطة تطوير كافة الموانئ المصرية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، وفي إطار التكامل والتعاون الايجابي والمثمر بين الموانئ المصرية والإماراتية." من جانبه، قال محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: نحن سعداء بتوسيع نطاق علاقاتنا الاستراتيجية مع الهيئات المصرية من خلال هذه الاتفاقيات التي تندرج في سياق حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع الأشقاء العرب، وتغطي مجموعة متكاملة من الخدمات في عدد من الموانئ على امتداد ساحل البحر الأحمر.



وأضاف : أرست وزارة النقل المصرية خططا طموحة لتعزيز التجارة والنقل البحريين، ولا شك أن مجموعة موانئ أبوظبي على استعداد لتوظيف خبراتها ومعارفها للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع.



(أنسامد).



