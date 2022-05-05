الإمارات: جزيرة ياس .. وجهة ترفيهية عالمية المستوى

(أنسامد) - مايو 5 - روما - على بعد 20 كيلو مترا من وسط العاصمة أبوظبي، تقع جزيرة ياس التي تعتبر متنفسا حيويا تلجأ إليه الأسر والأفراد بحثا عن الاستجمام والاستمتاع بأوقات الأعياد والعطلات.



وتعد جزيرة ياس من أبرز الأماكن السياحية في الإمارات وتضم مجموعة من المرافق الترفيهية إلى جانب حلبة سباقات " الفورمولا 1 "، فضلا عن أكبر مركز تسوق في أبوظبي .



وتحظى مدن ياس الترفيهية منذ افتتاحها باهتمام كبير من قبل سكان الإمارات والسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم والراغبين باختبار الألعاب والتجارب الترفيهية المميزة التي توفرها المدن المختلفة والتي سجلت أرقاماً قياسية مثل أفعوانية فورمولا روسا الأسرع في العالم في عالم فيراري أبوظبي وأكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم وأعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة في كلايم أبوظبي، بالإضافة إلى الألعاب والمنزلقات المائية الاستثنائية في ياس ووتروورلد أبوظبي، والفاعليات والعروض الفريدة في عالم وارنر براذرز أبوظبي. (أنسامد).



