الامارات: 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

(أنسامد) - مايو 3 - روما - تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم ..



أعلنت الوزارة عن إجراء 181,334 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



كما تم الكشف عن 222 حالة اصابة جديدة من جنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة بالاضافة لعدم تسجيل اي حالة وفاة في الاربع والعشرين ساعة الماضية وأعلنت الوزارة عن شفاء 368 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 882,591 حالة. (أنسامد).



