مطار أبوظبي يستعد لاستقبال 425 ألف مسافر خلال عطلة العيد

(أنسامد) - أبريل 30 - روما - أعلنت مطارات أبوظبي أنه من المتوقع أن يستقبل مطار أبوظبي الدولي خلال إجازة عيد الفطر في الفترة الممتدة من 30 أبريل الجاري إلى 8 مايو المقبل نحو 425,000 مسافر.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، قدمت مطارات أبوظبي نصائح للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك تماشيا مع زيادة حركة السفر في مطار أبوظبي الدولي.



وتمثلت النصائح في أنه يتوجب على المسافرين قبل التوجه إلى المطار زيارة الموقع الإلكتروني للمطار لمعرفة موقع مبنى المسافرين الخاص برحلتهم قبل التوجه للمطار، إضافة إلى ضرورة التأكد من وجود جميع الوثائق اللازمة التي تم التحقق من صحتها قبل الوصول للمطار.



وتنصح مطارات أبوظبي مسافريها بالتوجه للمطار قبل الرحلة بثلاث ساعات، إضافة إلى ضرورة ارتداء القناع الخاص بالمسافرين في جميع الأوقات، وأهمية تناول قدر كاف من السوائل خلال الأوقات المزدحمة وارتداء ملابس مريحة يوم السفر.



كما يمكن للمسافرين الاطّلاع على أحدث قوانين وقواعد السفر لوجهتهم من خلال التواصل مع شركة الطيران المعنية. (أنسامد).



