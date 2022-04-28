افتتاح امتداد سوق الذهب يعيد إحياء دبي وجهة عالمية للمجوهرات

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - أعلنت "إثراء دبي"، شركة التطوير العقاري الرائدة والمملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، اليوم عن الافتتاح الكبير لامتداد سوق الذهب في دبي.



وحضر الحفل ممثلون رئيسيون من إثراء دبي ومجموعة دبي للمجوهرات، كما سيتم طرح مجموعة من عروض الترفيه والأنشطة والعروض الترويجية تزامنا مع حلول عيد الفطر وتستمر حتى 8 مايو.



وتعتبر ديرة حجر الزاوية في تاريخ دبي التجاري فهي منطقة غنيّة بالثقافة وعراقة التاريخ، ويخلق المشروع بدءاً من الشقق المطلة على الواجهة البحرية على الخور ووصولاً إلى سوق ديرة، مركزاً ناضجاً بالحياة ليضيف بالفعل نسيجاً غنياً من المجتمعات الموجودة فيه ماضياً وحاضراً.



وتصل مساحة مشروع امتداد سوق الذهب بدبي إلى حوالي 1,181,025 قدم مربع، وستضم 295 وحدة بيع بالتجزئة ومساحة 255,000 قدم مربع مخصصة للمكاتب و468 وحدة سكنية ذات جودة عالية.



وسيعيد امتداد سوق الذهب في دبي تعزيز لقب دبي "مدينة الذهب"، كما سيرتقي بتجربة التسوق والتجارة وينعش قلب التجارة التاريخي في دبي.



وهو مشروع حديث متعدد الاستخدامات يتضمن منطقة أعمال نابضة بالحياة تم تطويره للإقامة والعمل والتجارة والترفيه، ويضم محطة مركزية مدمجة للنقل تسهل الوصول إليه وتربط بين منطقة ديرة وباقي مناطق دبي بكلّ سلاسة.



كما يضم هذا المشروع الحديث أكثر من 295 متجراً بينهم أكثر من 50 متجرا فتحت أبوابها لاستقبال الزبائن منذ الافتتاح الأولي، وتقوم حالياً المزيد من العلامات التجارية والمطاعم بتجهيز متاجرها.



(أنسامد).



