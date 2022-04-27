الإمارات: اكتمال تشييد أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - انتهت أعمال تشييد أول محطة في دولة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة على أن تدخل مرحلة الاختبار والتشغيل قريباً وتكون إضافة محورية لقطاع الطاقة النظيفة بالدولة حيث تعتبر المحطة من أوائل أعمال "شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة " المشروع المشترك بين "بيئة للطاقة" إحدى شركات مجموعة بيئة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إحدى شركات الطاقة الرائدة عالمياً.



و تعتزم شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة ومجموعة بيئة و"مصدر" افتتاح محطة تحويل النفايات إلى طاقة بشكل رسمي ضمن حفل يقام قريبا، كما بدأت مجموعة بيئة و"مصدر" في استكشاف الفرص المتاحة لإنشاء محطات أخرى من هذا النوع في مختلف أنحاء دولة الإمارات والمنطقة.



و ستساعد المحطة بعد تشغيلها إمارة الشارقة لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط خالية من النفايات مع تحقيق قيمة عالية من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير ورفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن المكبّات من 76 في المائة إلى 100 في المائة ، كما ستساعد أيضاً في تقليل كميات النفايات الموجهة إلى المكبات وتدعم توجهات الدولة لتعزيز مزيج الطاقة النظيفة.



وعندما تبلغ المحطة طاقتها التشغيلية القصوى ستسهم في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن سنوياً من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير بعيداً عن المكبّات ، وذلك لإنتاج 30 ميجاواط من الطاقة منخفضة الكربون لتلبية احتياجات 28 ألف منزلٍ من الكهرباء في إمارة الشارقة.



الجدير بالذكر أن مجموعة "كنيم" شركة المقاولات الصناعية الفرنسية قامت بتشييد المحطة الجديدة التي تبلغ مساحتها 80 ألف متر مربّع وتستوفي شروط أفضل التقنيات في الاتحاد الأوروبي والتي تنسجم مع المعايير البيئية الصارمة والمعتمدة حول العالم.



و حول آليات التشغيل في هذه المحطة فإن النفايات غير القابلة لإعادة التدوير توضع في مرجل النفايات الحراري لتوليد بخار عالي الضغط يسهم بدوره في تشغيل التوربينات الكهربائية مع التأكيد على إزالة وتنقية السموم والملوثات المتولدة عن تلك العملية.



على جانب آخر يجري جمع رماد القاع لإعادة استخراج المواد المعدنية والمكونات الأخرى التي يمكن استخدامها في البناء وأعمال الطرق في الوقت الذي يُجمع فيه الرماد المتطاير بشكل منفصل لمعالجته بطريقة علمية وآمنة.



و بالقرب من محطة تحويل النفايات إلى طاقة يقع مجمّع بيئة لإدارة النفايات الحائز على جوائز متعددة ويخضع لإدارة "بيئة لإعادة التدوير" شركة إعادة التدوير واستعادة المواد التابعة لمجموعة بيئة والتي ساهمت حتى اليوم في تحويل 76 في المائة من النفايات بإمارة الشارقة بعيداً عن المكبات.



ووفقاً للمخططات فإن النفايات غير القابلة لإعادة التدوير ستُحول من المجمّع إلى محطة تحويل النفايات إلى طاقة ليتم معالجتها لإنتاج الطاقة النظيفة.



وبالإضافة إلى تحويل 300 ألف طنٍ من النفايات بعيداً عن المكبّات ستسهم هذه المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 30 ميجاواط في تفادي ما يقارب 450 ألف طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً والحفاظ على ما يعادل 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.



يشار إلى أن شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة تم إطلاقها كمشروع مشترك من قبل اثنين من رموز الاستدامة في دولة الإمارات مجموعة بيئة وشركة "مصدر" بهدف تحويل النفايات إلى طاقة في جميع أنحاء الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقيادة جهود تحويل النفايات إلى طاقة. (أنسامد).



