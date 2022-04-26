أبوظبي عاصمة الجوجيتسو .. 3 بطولات خلال مايو المقبل

(أنسامد) - أبريل 26 - روما - شهدت الأيام الأخيرة إقبالا كبيرا على التسجيل للمشاركة في الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل على 7 أبسطة بشكل متواز في صالة جوجيتسو أرينا.



وستشهد البطولة التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو/AJP/ مشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم في فئات الناشئين لليوم الأول، والأساتذه" 1 " لليوم الثاني، والمحترفين لليوم الثالث وتبلغ قيمة جوائز جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو 225 ألف دولار أمريكي لأصحاب المراكز الأولى .



وأعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أنه سيتم تنظيم بطولتين إحداهما " ملكة البساط " والثانية " ملك البساط "، وذلك لأول مرة معا على هامش تلك الجولة، بحيث تقام منافسات ملكة البساط بعد ختام منافسات الناشئين في اليوم الأول 6 مايو، بينما تقام بطولة " ملك البساط " في اليوم الثاني بعد ختام منافسات الاساتذه " 1 " .



وسوف تحظى البطولتان بمشاركة كبيرة من نجوم اللعبة، أبرزهم تاليتا سيلفا، ويارا ناسيمينتو، وجوليا بوشير، وريبيكا ليما، ورافايلا بيرتولت، وانجريد سوزا في " ملكة البساط"، بالإضافة إلى ماريان ليفز، ولوكاس بينيرو، ورودني جونيور، وأليكساندر سودر، فضلات عن البطل الإماراتي عمر الفضلي الذي سيشارك لأول مرة في " ملك البساط". (أنسامد).



