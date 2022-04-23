الإمارات تدين التفجيرين الإرهابيّين في أفغانستان

(أنسامد) - أبريل 23 - روما - أدانت دولة الإمارات بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان، واستهدف أحدهما مسجداً في مزار شريف، وأسفرا عن مقتل وإصابة عشرات من المدنيين.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغاني الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. (أنسامد).



