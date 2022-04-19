نادي تراث الإمارات يحتفل باليوم العالمي للتراث

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، ندوة ضمن برنامج احتفالاته باليوم العالمي للتراث، بعنوان " جهود دولة الإمارات واليونسكو في حماية وصون التراث الوطني".



وضمن البرنامج المصاحب للندوة، نظم مركز زايد للدراسات والبحوث مساء أمس احتفالية احتضنتها خشبة مسرح أبوظبي التابع لنادي تراث الإمارات، تضمنت العديد من العروض والفقرات التراثية بمشاركة من الجاليات العربية في الدولة.



وشمل البرنامج عروضاً تراثية وفنية للجاليات وضمن فقرات الاحتفال، تم الإعلان الرسمي عن إطلاق «موسوعة زايد الوطنية».



. (أنسامد).



