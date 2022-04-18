الإمارات :مرسوم بتشكيل لجنة عليا للإشراف على منطقة إكسبو دبي

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم /15/ لسنة 2022، بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على منطقة إكسبو دبي 2020 برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.



كما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم /16/ لسنة 2022، بشأن استمرار عمل اللجنة التحضيرية لإكسبو دبي، ومدير عام مكتب إكسبو في أداء المهام والصلاحيات المنوطة بهم لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صُدورهما، وينشران في الجريدة الرسميّة.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، ستتولى اللجنة العليا مجموعة من المهام والصلاحيات، في مقدمتها رسم السياسة العامة لتنمية وتطوير منطقة إكسبو دبي 2020، والإشراف على تنفيذ وحوكمة وتطوير كافة المشاريع والمبادرات والبرامج والأنشطة المزمع إقامتها في هذه المنطقة، والإشراف على إعداد وتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منطقة إكسبو بالتنسيق مع الجهات المعنية.



كما ستتولى اللجنة العليا الإشراف على تأهيل البنية التحتيّة لمنطقة إكسبو دبي 2020، وضمان تنفيذ عمليّات التأهيل والتطوير اللازمة لهذه المنطقة، والإشراف على توفير الفُرَص الاستثماريّة في منطقة إكسبو بالشّراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن اعتماد الخطّة الترويجيّة والتسويقيّة للمنطقة محلّياً وعالميّاً بالتنسيق مع الجهات المعنية. (أنسامد).



