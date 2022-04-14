الإمارات:غرفة التجارة الدولية تعلن عن تأسيس لجنة للاستثمار

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - أعلنت غرفة التجارة الدولية في الإمارات، عن تأسيس لجنة للاستثمار والتجارة وذلك خلال اللقاء الذي عقد في فندق فورسيزين جميرا بحضور أحمد لوتاه عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية ورئيس لجنة الخدمات المصرفية وأعضاء اللجنة التأسيسية.



وتم خلال اللقاء اختيار كل من بانو اليف بيكشيتن رئيسة للجنة واولينا شيروكوفا نائبة للرئيس وعضوية كل من عبد الله حنون هاني وسليم عماد باسم وعوض اسماعيل بيكشيتن وسعيد ارشاد أحمد.



وأكد أحمد لوتاه أن تأسيس هذه اللجنة يأتي تأكيدًا على الإمكانات الكبيرة للاقتصاد الإماراتي لاسيما في مجال الاستثمار والتجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير السياسات الاستثمارية والتجارية واللوائح والمحفزات المرتبطة بها، متمنياً أن تعطي هذه اللجنة دفعة لتحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في الإمارات وتطوير شراكاتها مع الشركات الإماراتية وممارسة الأعمال التجارية في الإمارات.



من جهتها أكدت رئيسة اللجنة ونائبتها، عقب انتخابهم، أن الفترة القادمة ستشهد نشاطاً مكثفاً للجنة تماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف اللجان العاملة تحت مظلة غرفة التجارة الدولية - الإمارات في خدمة مجتمع الأعمال. (أنسامد).



