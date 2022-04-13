دبي للسلع المتعددة يستقطب 665 شركة جديدة إلى منطقته الحرة

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، انضمام 665 شركة جديدة إلى منطقته الحرة بدبي خلال الربع الأول من العام 2022، مسجلا بذلك أفضل أداء له خلال فترة الربع السنوي الأول منذ تأسيسه قبل عشرين عاما.



ويمثل هذا الإنجاز القياسي الجديد نموا بنسبة 13 بالمائه على أساس سنوي وهو أعلى بنسبة 25 بالمائه من متوسط أداء مركز دبي للسلع المتعددة خلال خمس سنوات. ويؤكد ذلك تنامي مكانة دبي كوجهة دولية رائدة للتجارة وممارسة الأعمال من خلال تأسيس الشركات والأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة.



وبرزت كل من الصين والهند كأسواق كبرى ذات أهمية متزايدة لمركز دبي للسلع المتعددة إذ حققت كل منهما نموا ملموسا في السنوات الأخيرة من حيث عدد الشركات المنضمة للمركز.



وبينما بقيت الهند في صدارة أكبر أسواق المركز وشهدت المنطقة الحرة ارتفاعا قدره 34 بالمائه في عمليات تسجيل الشركات الصينية الجديدة خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.



وسجلت الأسواق الرئيسية للمركز مثل الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا أداء قويا مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي كما شهد المركز زيادة بنسبة 34 بالمائه في تأسيس أعمال الشركات الصينية في دبي خلال الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



ولعبت الحملات الترويجية وبرامج التواصل المتخصصة مع أسواق مثل إسرائيل وتركيا دورا ملموسا في تحقيق نمو فصلي كبير في معدل استقطاب الشركات الجديدة للانضمام للمركز خلال الأشهر الثلاثة من العام بواقع 350 بالمائه من إسرائيل و100 بالمائه من تركيا بالمقارنة مع العام السابق.



كما يشهد مركز دبي للسلع المتعددة في الوقت ذاته اهتماما من أسواق جديدة من المركز التجارية الناشئة مثل إندونيسيا وفيتنام.



وشهد مركز دبي للسلع المتعددة في أعقاب إطلاق مركز الكريبتو ارتفاعا في عدد شركات الكريبتو والبلوك تشين التي انضمت إلى منطقته الحرة حيث استأثرت شركات الكريبتو بنسبة 16 بالمائه من إجمالي عدد الشركات الجديدة المنضمة للمركز في الربع الأول من العام 2022.



ويأتي تحقيق هذا الأداء القياسي للمركز خلال الربع الأول بعد تسجيله أفضل أداء سنوي له في عام 2021 والذي استقطب خلاله 2,485 شركة ليتجاوز عدد الشركات الأعضاء المسجلة في المركز حاجز الـ 20 ألف شركة.



ويشير هذا الأداء القوي إلى القيمة البارزة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة لكافة الشركات التي تتطلع إلى التوسع دوليا والاستفادة من فرص التجارة العالمية انطلاقا من دبي. (أنسامد).



