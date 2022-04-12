أدنوك للإمداد والخدمات توسع أسطولها وتستحوذ على سفينتين

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - أعلنت اليوم شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية المتكاملة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، أدنوك، وأكبر شركة خدمات لوجستية متكاملة في المنطقة، عن توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال بحجم 175 ألف متر مكعب، على أن تنضما إلى أسطولها في عام 2025، حيث يأتي عقد شراء السفينتين كجزء من استراتيجية أدنوك للإمداد والخدمات للنمو والتوسع وتعزيز مكانتها كشركة شحن بحري رائدة في الدولة.



وستكون السفينتان عاملين أساسيين في تحقيق استراتيجية أدنوك لعام 2030، كما ستدعمان نمو أعمال الشركة الحالية في مجال الغاز الطبيعي المسال وطموحاتها لتنمية طاقتها الإنتاجية منه، وسيتم بناء السفينتين في حوض جيانغ نان لبناء السفن في الصين.



وشهد عام 2020 تدشين شركة أدنوك للإمداد والخدمات برامج النمو الاستراتيجي لزيادة عدد سفنها وتنويع أسطول الشحن البحري وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لعملائها، لدعم وتمكين نمو الطاقة الإنتاجية لأدنوك وتوسيع عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات.



وتمتلك أدنوك للإمداد والخدمات وتشغل أكبر أسطول من سفن الشحن والقوارب وأكثرها تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط، ويقوم أسطولها التجاري بنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والبضائع السائبة الجافة والحاويات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من خلال السفن المملوكة لها والمؤجرة.



وقد شهدت الـ 24 شهرًا الماضية، استحواذ أدنوك للإمداد والخدمات على 16 سفينة للمياه العميقة، بما في ذلك ثماني ناقلات غاز عملاقة في عام 2021، أضافت سعة شحن تبلغ 16 مليون برميل للشركة، وست ناقلات منتجات، مما أدى لتوسع سعة الشحن لأسطول ناقلات المنتجات التابع لأدنوك للإمداد والخدمات إلى أكثر من مليون طن متري، هذا بالإضافة إلى خمس ناقلات غاز عملاقة لشركة إيه دبليو للملاحة.



(أنسامد).



