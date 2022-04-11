دبي تستقطب 24662 شركة جديدة خلال الربع الأول من العام

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - تمكنت دبي من ترسيخ مكانتها الاقتصادية ورؤيتها المستقبلية وقدرتها على مواجهة التحديات والحفاظ على معدل نمو صحي، وتأكيد ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في إمكانيات النمو عبر مختلف القطاعات في الإمارة، حيث أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي 24662 رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بمعدل نمو قدره 58% مقارنةً بـ15,580 رخصة تم إصدارها خلال الفترة نفسها من عام 2021، وذلك حسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، يعد النمو الملحوظ في مجال ترخيص الأعمال الذي شهدته دبي خلال الربع الأول من عام 2022 شهادة على مرونة واستدامة اقتصاد الإمارة في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، حيث تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة على تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى دعم نمو الإنتاجية ومسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة.



وأفاد التقرير أن الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2022 امتازت بتنوعها على حسب النشاط حيث جاء في مقدمتها المهنية بنسبة 57%، تبعتها التجارية بنسبة 43%.



وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2022 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 16,577 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 8,066 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 19 رخصة جديدة.



وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الفردية شكَّلت 33% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الربع الأول من عام 2022 على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الأعمال المدنية على نسبة 26%، وتبعتها شركات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 19%. (أنسامد).



