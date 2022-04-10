دبي الأسرع نموا في القطاع العقاري في أوروبا والشرق الأوسط

(أنسامد) - أبريل 10 - روما - أكد خبراء عقاريون، أن إمارة دبي شهدت النمو الأسرع في القطاع العقاري ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2021 وأن وتيرة المنافسة في السوق العقارية بدبي سترتفع مستقبلا.



جاء ذلك وفقا لـ" تقرير سوق العقارات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022 " الصادر عن "بيركشاير هاثاواي" العقارية والذي يعكس رؤية الخبراء لقطاع العقارات السكنية خلال العام الماضي في سبعة أسواق رئيسية هي دبي والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان.



وعزا الخبراء نمو السوق العقارية خلال العام الماضي في دبي إلى الإمكانيات الهائلة التي وفرها إكسبو 2020 دبي، حيث لاحظوا زيادة في القيمة السوقية للعقارات إلى جانب زيادة في الطلب على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي المستطلعين في دبي والذين بلغت نسبتهم 68٪ أكدوا إن السوق العقارية أثبتت نموا لافتا ومرونة استثنائية خلال الـ12 شهرا الماضية وتوقعوا إستمرار هذا الإتجاه الإيجابي، فيما رجح 77٪ منهم أن تنمو السوق بوتيرة أسرع خلال العام القادم حيث تعتبر هذه النسبة هي الأعلى التي تم الإفصاح عنها في دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.



وتشير هذه الأرقام - عندما تترافق مع نظرة مستقبلية واعدة - إلى أن قطاع العقارات في دبي سيزداد نموا وسيستمر في إظهار حركة ناشطة على المدى القريب.



وتعليقا على نتائج التقرير، قالت دنيا فادي الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة "بيركشاير هاثاواي العقارية" في منطقة الخليج العربي إن الزخم الإيجابي الذي شهده عام 2021 يعد بتحسن كبير في سوق العقارات الإماراتي في 2022.



وأضافت أن السوق العقارية في دبي تغيرت جذريا لا سيما أنها شهدت في السنوات القليلة الماضية تحولا ملحوظا في الإستثمارات، حيث باتت تستقطب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية بعد أن كانت تتركز على المستثمرين المحليين وذلك بفضل وجود البنية التحتية المتطورة إلى جانب نمط الحياة المميز الذي يشمل أفضل الفنادق والمطاعم في العالم ووسائل الراحة الإستثنائية التي تقدمها والتي جعلت منها الوجهة الأفضل للعمل والحياة والإستثمار.



وفي الربع الأخير من عام 2021، شهد سوق العقارات في الإمارات نموا قياسيا وسجل شهر نوفمبر أفضل حركة مبيعات حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات خلاله 6989 بقيمة تقدر بنحو 17.95 مليار درهم.. فيما وصل إجمالي حجم الصفقات في دبي إلى 57043 في عام 2021 بزيادة تقدر بنحو 73.6٪ عن العام الذي سبقه وبنسبة 51.6٪ عن عام 2019. (أنسامد).



