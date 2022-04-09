سفير كازاخستان يشيد بمواقف الإمارات الداعمة لبلاده

(أنسامد) - أبريل 9 - روما - أشاد سفير جمهورية كازاخستان لدى الإمارات، ماديار مينيليكوف، بمواقف دولة الإمارات الداعمة لبلاده في جميع المجالات.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن مینیلیكوف خلال إحاطة إعلامیة عقدت بمقر سفارة كازاخستان في أبوظبي قوله: نحتفل في شهر أكتوبر من هذا العام بالذكري الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أن الامارات تعتبر الشريك الاستراتيجي والتجاري والاقتصادي في المنطقة العربية.



وأوضح في هذا الصدد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 709 ملايين دولار أمريكي، فيما بلغ حجم تدفق الاستثمارات المباشرة من الإمارات إلى كازاخستان 243.4 مليون دولار.



وأكد أن رؤیة وتوجیھات القیادة الرشیدة في دولة الإمارات أسهمت في توطید وتعزیز العلاقات مع كازاخستان، منوها أن دولة الإمارات تنتهج سیاسات متوازنة مع دول العالم ومنھا كازاخستان، وتتمیز بالانفتاح و احترام الغیر، مما یعزز مكانتھا الدولیة في شتى المجالات.



وحول إعلان الرئیس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاییف للإصلاحات السیاسیة التاریخیة والشاملة مؤخرا، قال مینیلیكوف إن الھدف منھا تحقیق الدیمقراطیة من خلال تحویل السلطة إلى الحكومة والبرلمان وتأسیس كازاخستان جدیدة تعتمد على المنافسة السیاسیة العادلة والحرة وترسيخ قواعد منصفة والقضاء على الاحتكارات في جمیع المجالات".



ونوه بتعھد الرئیس توكاییف خلال خطابه لحالة الأمة ببذل الجھود لتعزیز سیادة واستقلال ووحدة أراضي كازاخستان والعمل من أجل الازدھار، مؤكدا أن المكونات الأساسیة لبرنامج إصلاحات الجمھوریة الجدیدة تھدف إلى التركیز على تعزیز الدیمقراطیة والمساءلة والاستدامة في إدارة الدولة، والمراجعة الأساسیة للمؤسسات الرئیسیة للدولة وسیر عمل البرلمان. (أنسامد).



