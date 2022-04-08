طيران الإمارات ضمن أفضل 100 شركة بمؤشر السمعة العالمية 2022

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - صُنفت شركة طيران الإمارات أكبر ناقلة جوية دولية في العالم ضمن أفضل 100 شركة عالمية لعام 2022 من منصة Global RepTrak 100.



وحصلت طيران الإمارات على درجة سمعة قدرها 72.7. وتعد RepTrak أكبر قاعدة بيانات للسمعة في العالم تمتد إلى أكثر من 20 عاما وتقارن الشركات عبر مختلف الصناعات عبر العالم من خلال تحليل الملايين من نقاط بيانات الإدراك والمشاعر من الاستطلاعات عبر الإنترنت.



وتشغل طيران الإمارات أحدث الأساطيل من طائرات الإيرباصA380 والبوينج 777.



ولأكثر من عقد من الزمان، دأبتRepTrak على تصنيف أفضل 100 شركة مرموقة للاحتفال بتلك التي تتصدر السمعة العالمية في مختلف المجالات. (أنسامد).



