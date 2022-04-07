دبي: الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تطلق موقعها الإلكتروني

(أنسامد) - أبريل 7 - روما - أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، موقعها الإلكتروني الجديد؛ بحلة عصرية وتصميم مبتكر يتوافق مع أعلى المعايير التقنية التي تدعم مسيرة التحوّل الذكي التي تقودها حكومة دبي، وتستهدف من خلالها سهولة وصول المتعاملين والباحثين لخدماتها، بمرونة تامة من مختلف الأجهزة اللوحية الذكية.



وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إنه انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2021-2025 ورسالتها في تسهيل وتعزيز التحول الاقتصادي في دبي من خلال عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة تساهم في ضمان أنشطة تجارية مستدامة، فقد بدأت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أولى خطواتها في تبسيط الإجراءات وتجنب الازدواجية في تقديم الخدمات بين مختلف الدوائر والسلطات التابعة لها، وذلك بالاستخدام الأمثل للتقنيات الذكية والحلول المبتكرة لتقليل التكلفة والوقت، لتحقيق سعادة المتعاملين، من خلال بوابة إلكترونية موحدة تجمع مختلف الوحدات التنظيمية تحت سقف إلكتروني ذكي ومبتكر وهو www.pcfc.ae.



وأكد ابن سليّم، أن إطلاق الموقع الجديد يأتي خطوة أساسية لتوحيد الهوية المؤسسية وصنع وجهة واحدة يتم من خلالها تعريف الباحثين ومتصفحي الموقع بأهداف المؤسسة ورسالتها ومعلومات عن الدوائر التابعة لها مثل جمارك دبي وجافزا ودائرة التخطيط والتطوير تراخيص وسلطة مدينة دبي الملاحية وغيرها، وكذلك الخدمات المتاحة للأفراد والشركات، كما يوفر للمتعاملين الفرصة للتقديم على الخدمات باستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية التي تلبي احتياجاتهم بسرعة وسهولة، إلى جانب الرد على الاستفسارات، أو التبليغ عن المخالفات، أو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.



وأضاف أن المعايير المستخدمة في تصميم الموقع الجديد تدعم مختلف الأجهزة الإلكترونية وأنظمة التشغيل في الهواتف الذكية، وتتماشى مع أهداف حكومة دبي الذكية، لتواكب التقدم التكنولوجي الحديث وتعكس الجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال التحول الرقمي.



وأوضح رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن خطة تطوير الموقع الجديد تستهدف ربط المواقع الإلكترونية الخاصة بالوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة والمتمثلة دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وسلطة موانئ دبي، ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، وإدارتي الأمن والاستثمار في منصة إلكترونية موحدة. (أنسامد).



