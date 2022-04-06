تعاون "مجمع دبي للعلوم" و"جابري لابز"

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - وقع مجمع دبي للعلوم إتفاقية تعاون مع "جابري لابز" المتخصصة في التقنيات الصيدلانية من أجل تطوير منشأة تبلغ مساحتها 10 آلاف قدم مربع لإنتاج الأجهزة الطبية محلياً وبناء منشأة لتلك الأجهزة باستثمار قدره 18 مليون درهم ما يعزز جاذبية دبي مركزا عالميا للرعاية الصحية وتصنيع الأجهزة الطبية والأدوية ويسرع من تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا "مشروع 300 مليار".



و قال مروان عبد العزيز جناحي المدير العام لمجمع دبي للعلوم: "تتركز جهود قيادتنا على النهوض بقطاع التصنيع وتعزيز الابتكار محلياً وفقاً لما تعكسه مستهدفات مشروع 300 مليار والتي تسهم بشكل مباشر في الإرتقاء بواقع الرعاية الصحية في دبي".



ومن خلال المنشأة الجديدة ستتمكن "جابري لابز " - العلامة التجارية الدوائية المتخصصة في الصناعات العلاجية للأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية ومقرها "دوفر" بولاية "ديلاوير" الأمريكية - من إنتاج أولي يبلغ حجمه 12 مليون وحدة سنويًا وفقاً لخططها المرصودة مع حلول عام 2023..



فيما ستحمل الأجهزة الطبية علامة " صنع في الإمارات" وهي مبادرة مدعومة من الحكومة لتعزيز الصناعة التحويلية المحلية على أن يتم توزيع المنتجات على الأسواق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتتزامن هذه الخطوة الاستراتيجية لـ "جابري لابز" مع تنامي المشهد الصناعي وازدهار سوق الأجهزة الطبية في دولة الإمارات والذي من المتوقع أن يصل إلى 5.6 مليار درهم بحلول عام 2025 وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "Fitch Solutions" . (أنسامد).



