الإمارات تمتلك بنية تحتية وإسكاناً حكومياً الأكثر تطوراً

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ، أن البنية التحتية المتطورة لدولة الإمارات تمثل بيئة محفزة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة والازدهار والنماء وداعما أساسياً لتعزيز ريادة الدولة نموذجاً عالمياً في مختلف المجالات وخاصة الطرق والإسكان والنقل ومعززة لمستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.



وجاء ذلك خلال الإجتماع الثاني لمجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، الذي عقد عن بعد "افتراضياً"بحضور الاعضاء .



وأضاف ان اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً ميزانية قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات المقبلة يؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع إسكان المواطنين وسعي الحكومة لتطويره وتنظيمه من خلال قوانين وتشريعات ناظمة قادرة على مواكبة التطور الحاصل في دولة الإمارات بمختلف المجالات وتلبية للاحتياجات المستقبلية لأبناء وبنات الإمارات، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق للمعيشة.



(أنسامد).



